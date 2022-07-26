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Ребров: Чемпіонат ОАЕ буде досить цікавим для Ярмоленка

Вчора 23:49 229 0
Тренер Аль-Айна розповів про перехід вінгера збірної України
Ребров: Чемпіонат ОАЕ буде досить цікавим для Ярмоленка
#Аль-Айн, #Сергій Ребров, #Андрій Ярмоленко

Джерело - Чемпіон.

Вінгер Аль-Айну Андрію Ярмоленку має сподобатися чемпіонат ОАЕ.

Про це заявив головний тренер клубу Сергій Ребров.

"Клуб сам вийшов на Вадима Шаблія, після чого в мене запитали, чи маю я інтерес до Ярмоленка. Серед усіх гравців, яких мені пропонували на цю позицію, я поставив Андрія на перше місце. Я чудово знаю його якості, наскільки він комунікабельний, наскільки безболісно він увіллється в будь-який колектив чи лігу".

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"Думаю, чемпіонат ОАЕ буде досить цікавим для Андрія. Я не вмовляв його переходити в Аль-Айн. Я пояснював йому переваги клубу. Право вибору було лише в нього та його сім’ї. Уболівальники в Україні мають поважати цей вибір. Впевнений, тут він не втратить кваліфікацію та допоможе збірній України у важливих матчах", - сказав Ребров.

Раніше Ярмоленко отримав 10 номер у Аль-Айні.

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