Фенербахче - Динамо 0:1 ОНЛАЙН

Джерело - Чемпіон.

64' Заміна в складі господарів: Креспу змінив Кінга.

62' Тепер "гірчичник" отримав і сам Емре Мор за фол на Шапаренку.

60' Шапаренко хапав Мора за футболку, жовта картка українському хавбеку.

58' Жовту картку отримав Віталій Буяльський за неспортивну поведінку. Можливо це пов'язано з емоційним святкуванням голу.

57' ГОООООООЛ! Динамо виходить вперед! Циганков відпасував на Кендзьору, той пройшов суперника і прострілив на Буяльського, який відправив м'яч у сітку.

55' Тіссеранд порушив правила у центрі поля.

53' Юксек в'їхав у Буяльського у центрі поля за що був звільнений.

52' Фенербахче залишається в меншості! Юксек отримав другу жовту!

50' Кінг виходив сам на сам, але Бущан був перший на м'ячі.

49' Кінг грубо зіграв у атаці. Штрафний на користь Динамо.

48' Кінг на хорошу позицію вийшов і пробивав по воротах, але удар заблокували.

47' Заміна в складі Фенербахче: замість Кахведжі гру продовжив Мор.

46' Другий тайм розпочався!

Перший тайм завершився, нулі на табло!

45' Валенсія та Дубінчак по жовтій картці отримали.

45' Дубінчак наважився на дальній удар, але вище воріт пішов м'яч.

45' Три хвилини додав арбітр до першого тайму.

43' Кінг занадто агресивно в атаці боровся, штрафний для Динамо.

40' Заспокоїлася трохи гра, обох команд влаштовує нічия перед завершенням першого тайму.

38' Заміна в складі Динамо, замість травмованого Вербича на поле вийшов Ванат.

36' Самуель за підкат грубий отримав чергову жовту картку в матчі.

34' Вербич отримав пошкодження у боротьбі із Самуелем.

32' Сидорчук після невдалого стандарту Динамо зірвав контратаку - жовта картка капітану киян.

30' Циганков втік один на один з голкіпером, але Алтай виграв у цьому протистоянні.

28' Юксек грубо сфолив у центрі поля - жовта картка для хавбека Фенербахче.

26' Вербич отримав м'яч і міг вийти один на один, але лайнсмен зафіксував офсайд.

24' З правого флангу подавав Валенсія, але м'яч прийшов у руки Бущану.

22' Кінг вийшов один на один з Бущаном, але трохи не влучив у площину.

21' Кахведжі пробив зі штрафного і влучив у стійку, небезпечний момент біля воріт Динамо.

19' Попов порушив правила перед власним штрафним майданчиком, небезпечнйи стандарт.

17' Россі наважився на удар з-за меж штрафного майданчика, але трохи над поперечиною пройшов снаряд.

15' Після подачі зі штрафного Валенсія пробивав головою, але вище воріт пішов м'яч.

13' Циганков у спину підштовхнув суперника в центрі поля за що отримав жовту картку.

11' Валенсія намагався зловити Бущана на помилці і закинути йому за комірець, але український голкіпер вдало зіграв і забрав м'яч у руки.

9' Фенербахче відкрив рахунок у матчі, але арбітр зафіксував штрафний удар у боротьбі Валенсії та Забарного.

7' Намагається Динамо контролювати м'яч, але до чужих воріт прорватися не вдається.

5' У боротьбі із Забарним Валенсія підіграв собі рукою.

3' Буяльський намагався Бєсєдіна в забігання запустити, але закидання було перехоплене.

2' Після кутового м'яч відскочив до нападника Фенербахче, який завдавав небезпечний удар, але біля стійки просвистів снаряд.

1' Матч розпочався!

Команди виходять на футбольне поле!

Визначилися стартові склади команд:

Динамо Київ: Бущан - Кендзьора, Забарний, Попов, Дубінчак - Шапаренко, Сидорчук - Циганков, Буяльський, Вербич - Бєсєдін

Фенербахче: Алтай - Осайї-Самуель, Тіссеранд, Салай, Кадіоглу – Арао - Кахведжі, Юксек, Россі – Кінг, Валенсія

Київське Динамо зіграє матч-відповідь 2-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти турецького Фенербахче.

Поєдинок відбудеться у середу, 27 липня, на стадіоні Шюкрю Сараджоглу у Стамбулі. Початок о 20:00 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстову онлайн-трансляцію починаючи з 19:45.

Нагадаємо, у першому матчі команди не виявили сильнішого.