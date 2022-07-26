Жезуш: Завтра Динамо доведеться багато фолити

Тренер Фенербахче прокоментував майбутній матч у Лізі чемпіонів

Джерело - офіційний сайт Фенербахче.

Київське Динамо має дуже міцну оборону та багато фолить.

Про це заявив головний тренер Фенербахче Жорже Жезуш напередодні матчу-відповіді 2-го кола кваліфікації Ліги чемпіонів.

"Після першої гри я впевнений, що у всіх є більш чіткі уявлення про Динамо. Я їх добре знав, але ми показали їм свою якість у першому матчі. Кожен тренер має різні стратегії. Завтра ми подивимося на хід матчу і спробуємо знайти необхідні рішення. Кияни – дуже хороша команда в обороні".

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"Фолити, щоб зупинити суперника, - це була їхня зброя в першій грі. Ми говорили про це перед грою. Незалежно від того, чи зроблять вони завтра 30-40 або 50 фолів, для нас це хороший сигнал. Це показує, що ми сильні в атаці. У завтрашній грі їм доведеться робити більше фолів", - сказав Жезуш.

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