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Жезуш: Завтра Динамо доведеться багато фолити

Сьогодні 19:21 480 0
Тренер Фенербахче прокоментував майбутній матч у Лізі чемпіонів
Жезуш: Завтра Динамо доведеться багато фолити
#Динамо Київ, #Ліга чемпіонів, #Фенербахче, #Жорже Жезуш

Джерело - офіційний сайт Фенербахче.

Київське Динамо має дуже міцну оборону та багато фолить.

Про це заявив головний тренер Фенербахче Жорже Жезуш напередодні матчу-відповіді 2-го кола кваліфікації Ліги чемпіонів.

"Після першої гри я впевнений, що у всіх є більш чіткі уявлення про Динамо. Я їх добре знав, але ми показали їм свою якість у першому матчі. Кожен тренер має різні стратегії. Завтра ми подивимося на хід матчу і спробуємо знайти необхідні рішення. Кияни – дуже хороша команда в обороні".

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"Фолити, щоб зупинити суперника, - це була їхня зброя в першій грі. Ми говорили про це перед грою. Незалежно від того, чи зроблять вони завтра 30-40 або 50 фолів, для нас це хороший сигнал. Це показує, що ми сильні в атаці. У завтрашній грі їм доведеться робити більше фолів", - сказав Жезуш.

Нагадаємо, Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.

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