Баварія підписала 17-річного таланта Ренна

Джерело - fcbayern.com.
Баварія оголосила про перехід нападника Ренна Матіса Теля.
Про це повідомляє пресслужба німецького клубу
17-річний футболіст підписав угоду на п'ять років – до літа 2027 року.
Деталі трансферу не розголошуються. За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, перехід 17-річного форварда коштував Мюнхену 20 млн євро, також Ренн може отримати ще 8,5 млн у вигляді бонусів.
Минулого сезону Тель провів 18 матчів за Ренн на різних рівнях, у яких забив 9 голів.
Нагадаємо, Баварія витратила найбільше на літні трансфери в Європі.