Баварія підписала 17-річного таланта Ренна

Баварія підсилилась нападником

Баварія оголосила про перехід нападника Ренна Матіса Теля.

Про це повідомляє пресслужба німецького клубу

17-річний футболіст підписав угоду на п'ять років – до літа 2027 року.

Деталі трансферу не розголошуються. За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, перехід 17-річного форварда коштував Мюнхену 20 млн євро, також Ренн може отримати ще 8,5 млн у вигляді бонусів.

Минулого сезону Тель провів 18 матчів за Ренн на різних рівнях, у яких забив 9 голів.

Нагадаємо, Баварія витратила найбільше на літні трансфери в Європі.