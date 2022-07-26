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Баварія підписала 17-річного таланта Ренна

Сьогодні 15:24 235 0
Баварія підсилилась нападником
Баварія підписала 17-річного таланта Ренна
#Баварія, #Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1, #Футбольні трансфери

Джерело - fcbayern.com.

Баварія оголосила про перехід нападника Ренна Матіса Теля.

Про це повідомляє пресслужба німецького клубу

17-річний футболіст підписав угоду на п'ять років – до літа 2027 року.

Деталі трансферу не розголошуються. За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, перехід 17-річного форварда коштував Мюнхену 20 млн євро, також Ренн може отримати ще 8,5 млн у вигляді бонусів.

Минулого сезону Тель провів 18 матчів за Ренн на різних рівнях, у яких забив 9 голів.

Нагадаємо, Баварія витратила найбільше на літні трансфери в Європі.

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