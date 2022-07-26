Срна: Шахтар не крав Йовичевича у СК Дніпро-1

Головний тренер Шахтаря Ігор Йовичевич законно перейшов у донецький клуб.

Про це розповів директор з футболу гірників Дарійо Срна.

"Його запрошення було ініціативою клубу. Тренер, який своїм стилем підходить Шахтарю. Він показав свою роботу в Дніпрі-1, Карпатах, Динамо Загреб. Він заслуговує бути в Шахтарі.

Ми не могли нікого вкрасти. У Йовичевича контракт закінчився 30 червня. Це єдина правда. Цей документ може побачити будь-яка футбольна людина. Тому ми спокійні. Не буду опускатися на рівень Дніпра-1, комусь відповідати. Ми – Шахтар, рухаємося лише вперед", - відзначив Срна.