Хаві: Немає сенсу говорити про повернення Мессі

Джерело - sport.ua.
Головний тренер Барселони Хаві спростував слова президента клубу Жоана Лапорти про можливе повернення Ліонеля Мессі.
Про це розповів сам іспанський фахівець.
"Зараз немає сенсу говорити про повернення Лео Мессі. У нього є чинний контракт із ПСЖ, тому це неможливо. Подивимося у майбутньому. Президент клубу Жоан Лапорта вже казав, що сподівається на те, що це ще не кінець Мессі у Барселоні", - відзначив Хаві.
Контракт Мессі з ПСЖ діє до літа 2023 року з опцією продовження ще на рік.
Раніше президент Барселони натякнув на можливе повернення Мессі.