Хаві: Немає сенсу говорити про повернення Мессі

Хаві прокоментував інформацію про повернення Ліонеля Мессі

Головний тренер Барселони Хаві спростував слова президента клубу Жоана Лапорти про можливе повернення Ліонеля Мессі.

Про це розповів сам іспанський фахівець.

"Зараз немає сенсу говорити про повернення Лео Мессі. У нього є чинний контракт із ПСЖ, тому це неможливо. Подивимося у майбутньому. Президент клубу Жоан Лапорта вже казав, що сподівається на те, що це ще не кінець Мессі у Барселоні", - відзначив Хаві.

Контракт Мессі з ПСЖ діє до літа 2023 року з опцією продовження ще на рік.

Раніше президент Барселони натякнув на можливе повернення Мессі.