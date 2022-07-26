Головне
Дві медалі України: усі чемпіони та призери чемпіонату світу-2022
Сьогодні 08:06 845
Феноменальний політ Дюплантіса, реактивне коло Маклафлін і сенсаційна Амусан: на ЧС-2022 легкоатлети встановили 3 світових рекорди
Сьогодні 09:17 316
Фенербахче - Динамо: онлайн-трансляція
Вчора 22:29 1852
Фенербахче - Динамо: анонс і прогноз матчу кваліфікації Ліги чемпіонів
Вчора 19:07 717
Фенербахче - Динамо Київ: де дивитися матч кваліфікації Ліги чемпіонів
Вчора 11:53 3690
Арсенал планував трансфер Зінченка ще 6 місяців тому
Вчора 10:57 630
Рейтинг ATP: Крутих втратив статус першої ракетки України
Вчора 10:38 21455
Рейтинг WTA: Калініна повернулась у ТОП-50
Вчора 10:15 229039
Україна - 31 у медальному заліку ЧС-2022, американці впевнено перемогли
Вчора 10:07 4040
Чемпіонат світу - 2022: календар, розклад, результати
Вчора 08:33 29671
Прямі трансляції

Хаві: Немає сенсу говорити про повернення Мессі

Сьогодні 10:28 256 0
Хаві прокоментував інформацію про повернення Ліонеля Мессі
Хаві: Немає сенсу говорити про повернення Мессі
#Барселона, #Ліонель Мессі, #Футбольні трансфери, #Хаві Ернандес, #Ла-Ліга

Джерело - sport.ua.

Головний тренер Барселони Хаві спростував слова президента клубу Жоана Лапорти про можливе повернення Ліонеля Мессі.

Про це розповів сам іспанський фахівець.

"Зараз немає сенсу говорити про повернення Лео Мессі. У нього є чинний контракт із ПСЖ, тому це неможливо. Подивимося у майбутньому. Президент клубу Жоан Лапорта вже казав, що сподівається на те, що це ще не кінець Мессі у Барселоні", - відзначив Хаві.

Контракт Мессі з ПСЖ діє до літа 2023 року з опцією продовження ще на рік.

Раніше президент Барселони натякнув на можливе повернення Мессі.

Коментарі ()
Популярне зараз
Фенербахче - Динамо: онлайн-трансляція Фенербахче - Динамо: онлайн-трансляція 1852
Визначився транслятор матчу Аякс - Шахтар Визначився транслятор матчу Аякс - Шахтар 2893
Фенербахче - Динамо Київ: де дивитися матч кваліфікації Ліги чемпіонів Фенербахче - Динамо Київ: де дивитися матч кваліфікації Ліги чемпіонів 3690
Фенербахче - Динамо - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги чемпіонів Фенербахче - Динамо - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги чемпіонів 3982
Матч Фенербахче - Динамо покаже 2+2, - журналіст Матч Фенербахче - Динамо покаже 2+2, - журналіст 2207
Ярмоленко дебютував за Аль-Айн Ярмоленко дебютував за Аль-Айн 1396
Рекомендуємо
У 9-му дивізіоні Англії забито гол-шедевр У 9-му дивізіоні Англії забито гол-шедевр 19488
Дівчина дня. Олександра Назарова - чарівна українська фігуристка, яка понесе прапор на відкритті Олімпіади Дівчина дня. Олександра Назарова - чарівна українська фігуристка, яка понесе прапор на відкритті Олімпіади 43935
Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту 16559
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 8481 5
Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор 944
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 95565