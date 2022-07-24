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Президент Барселони натякнув на можливе повернення Мессі

Сьогодні 14:56 316 0
Керівник каталонського клубу хоче, щоб аргентинець знов зіграв на Камп Ноу
Президент Барселони натякнув на можливе повернення Мессі
#Барселона, #Ліонель Мессі

Джерело - ESPN.

Президент Барселони Жоан Лапорта не виключає варіанту повернення колишнього нападника клубу Ліонеля Мессі.

Про це заявив сам функціонер.

"Мессі був усім для Барселони. Можливо, це найкращий, найефективніший гравець в історії клубу. За масштабом в історії Барси його можна порівняти лише з Йоханом Кройффом.

Але його відхід мало одного разу статися. Довелося ухвалити таке рішення через спадок, який нам дістався.

Клуб вищий за гравців і тренерів, але я сподіваюся, що голову Мессі в Барселоні ще не завершено. На нас лежить відповідальність за те, щоб ця історія продовжувалася. Вона ще не закрита. Потрібно дочекатися моменту, коли все можна буде зробити так, як це мало пройти.

Кінець у цієї історії мав бути більш пишним", - сказав Лапорта.

Нагадаємо Мессі залишив Барселону влітку 2021 року як вільний агент. За кілька днів аргентинець перейшов до ПСЖ.

Раніше Голуб виставив на благодійний аукціон футболку Мессі.

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