Вернер хоче повернутися у Лейпциг

Вернер хоче покинути Челсі

Нападник Челсі Тімо Вернер може змінити клубну прописку у літнє трансферне вікно.

Про це повдіомляє 90min.

Німецький форвард незадоволений своїми перспективами у лондонському клубі. Тому, Вернер хоче повернутися до РБ Лейпциг, звідки й перейшов у Челсі влітку 2020 року за 47,5 мільйонів фунтів. Кольори Лейпцига Вернер захищав з 2016 року.

Минулого сезону німецький форвард провів за лондонський клуб 37 матчів, у яких він забив 11 голів і віддав 6 результативних передач. Контракт розрахований до літа 2025 року, трансферна вартість оцінюється у 35 мільйонів євро.

Раніше Челсі відмовився від трансферу Роналду.