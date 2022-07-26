Головне
Дві медалі України: усі чемпіони та призери чемпіонату світу-2022
Сьогодні 08:06 845
Феноменальний політ Дюплантіса, реактивне коло Маклафлін і сенсаційна Амусан: на ЧС-2022 легкоатлети встановили 3 світових рекорди
Сьогодні 09:17 314
Фенербахче - Динамо: онлайн-трансляція
Вчора 22:29 1852
Фенербахче - Динамо: анонс і прогноз матчу кваліфікації Ліги чемпіонів
Вчора 19:07 717
Фенербахче - Динамо Київ: де дивитися матч кваліфікації Ліги чемпіонів
Вчора 11:53 3689
Арсенал планував трансфер Зінченка ще 6 місяців тому
Вчора 10:57 630
Рейтинг ATP: Крутих втратив статус першої ракетки України
Вчора 10:38 21455
Рейтинг WTA: Калініна повернулась у ТОП-50
Вчора 10:15 229039
Україна - 31 у медальному заліку ЧС-2022, американці впевнено перемогли
Вчора 10:07 4040
Чемпіонат світу - 2022: календар, розклад, результати
Вчора 08:33 29671
Прямі трансляції

Вернер хоче повернутися у Лейпциг

Сьогодні 10:13 219 0
Вернер хоче покинути Челсі
Вернер хоче повернутися у Лейпциг
Фото - gettyimages
#Вернер, #РБ Лейпциг, #Футбольні трансфери, #Челсі

Джерело - sport.ua.

Нападник Челсі Тімо Вернер може змінити клубну прописку у літнє трансферне вікно.

Про це повдіомляє 90min.

Німецький форвард незадоволений своїми перспективами у лондонському клубі. Тому, Вернер хоче повернутися до РБ Лейпциг, звідки й перейшов у Челсі влітку 2020 року за 47,5 мільйонів фунтів. Кольори Лейпцига Вернер захищав з 2016 року.

Минулого сезону німецький форвард провів за лондонський клуб 37 матчів, у яких він забив 11 голів і віддав 6 результативних передач. Контракт розрахований до літа 2025 року, трансферна вартість оцінюється у 35 мільйонів євро.

Раніше Челсі відмовився від трансферу Роналду.

Коментарі ()
Популярне зараз
Фенербахче - Динамо: онлайн-трансляція Фенербахче - Динамо: онлайн-трансляція 1852
Фенербахче - Динамо - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги чемпіонів Фенербахче - Динамо - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги чемпіонів 3982
Визначився транслятор матчу Аякс - Шахтар Визначився транслятор матчу Аякс - Шахтар 2892
Ярмоленко дебютував за Аль-Айн Ярмоленко дебютував за Аль-Айн 1396
Матч Фенербахче - Динамо покаже 2+2, - журналіст Матч Фенербахче - Динамо покаже 2+2, - журналіст 2207
Фенербахче - Динамо Київ: де дивитися матч кваліфікації Ліги чемпіонів Фенербахче - Динамо Київ: де дивитися матч кваліфікації Ліги чемпіонів 3689
Рекомендуємо
За Протасова греки повинні були віддати 4 мільйони доларів. Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна За Протасова греки повинні були віддати 4 мільйони доларів. Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна 12345
Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в чемпіонаті Туреччини Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в чемпіонаті Туреччини 48495
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 13295
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 15922
Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі 22839
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 23392