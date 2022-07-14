Челсі відмовився від трансферу Роналду

Роналду не перейду у Челсі

Челсі відмовився від варіанта з підписанням форварда Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду.

Про це повдіомляє Sky Sports.

Раніше повідомлялося, що гравець міг стати першим зірковим новачком, якого Сині підпишуть після того, як клуб змінив власника. Однак наставник Томас Тухель переконав нове керівництво, що Роналду йому не потрібний і не вписується у плани тренера.

Попри бажання самого Роналду покинути команду, МЮ поки що відмовляється від усіх варіантів продажу.

Нагадаємо, клуб із Саудівської Аравії пропонує за трансфер Роналду 300 мільйонів євро.