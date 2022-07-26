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Тен Гаг хоче переконати Роналду залишитися у Манчестер Юнайтед

Сьогодні 08:38 243 0
Роналду хоче змінити клуб
Тен Гаг хоче переконати Роналду залишитися у Манчестер Юнайтед
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Манчестер Юнайтед, #Кріштіану Роналду, #Ерік тен Гаг

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг хоче переконати зіркового форварда команди Кріштіану Роналду залишитись у клубі.

Про це повідомляє Marca.

Сьогодні, 26 липня, Роналду приєднається до команди, щоб пройти передсезонну підготовку та уникнути конфліктних ситуацій.

При цьому португалець не змінив своїх планів – він наполягатиме на виході з клубу. Проте Тен Гаг спробує умовити форварда продовжити контракт.

Зазначимо, що для Роналду ключовим фактором є участь у Лізі чемпіонів, тому він розраховує приєднатися до команди, яка цього сезону виступатиме в єврокубковому турнірі.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед не шукає заміну для Роналду.

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