Роналду сьогодні повернеться до Манчестера на переговори з МЮ

Джерело - The Athletic.
Нападник Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду сьогодні повертається до Манчестера.
Про це повідомляє The Athletic.
Форвард прилетить із метою обговорити з МЮ своє майбутнє. Також найближчими днями, як очікується, відбудеться його розмова з головним тренером Еріком тен Гагом.
Португалець ще не приступав до передсезонної підготовки у складі команди, пославшись на сімейні причини. Чи тренуватиметься він з вівторка, поки неясно.
Нагадаємо, Манчестер Юнайтед не шукає заміну для Роналду.