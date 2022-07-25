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Роналду сьогодні повернеться до Манчестера на переговори з МЮ

Вчора 23:02 239 0
Португалець досі не розпочав передсезонну підготовку
Роналду сьогодні повернеться до Манчестера на переговори з МЮ
#Манчестер Юнайтед, #Кріштіану Роналду

Джерело - The Athletic.

Нападник Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду сьогодні повертається до Манчестера.

Про це повідомляє The Athletic.

Форвард прилетить із метою обговорити з МЮ своє майбутнє. Також найближчими днями, як очікується, відбудеться його розмова з головним тренером Еріком тен Гагом.

Португалець ще не приступав до передсезонної підготовки у складі команди, пославшись на сімейні причини. Чи тренуватиметься він з вівторка, поки неясно.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед не шукає заміну для Роналду.

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