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Визначився транслятор матчу Аякс - Шахтар

Сьогодні 16:32 518 0
Поєдинок між командами відбудеться завтра, 26 липня, о 21:00
Визначився транслятор матчу Аякс - Шахтар
#Аякс, #Шахтар

Джерело - офіційний сайт Шахтаря.

Товариський матч Аякс - Шахтар транслюватиме медіасервіс MEGOGO, телеканал Xsport та офіційний клубний YouTube-канал.

Про це повідомляє пресслужба "гірників".

Поєдинок відбудеться завтра, 26 липня, о 21:00 на стадіоні Йоган Кройф Арена в Амстердамі.

Трансляцію події можна буде переглянути наживо на інтерактивному каналі MEGOGO Футбол Перший та у розділі Спорт за передплатами Максимальна та Спорт.

Нагадаємо, Кривцов та Бондаренко повернулись до загальної групи Шахтаря.

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