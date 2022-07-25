Визначився транслятор матчу Аякс - Шахтар

Поєдинок між командами відбудеться завтра, 26 липня, о 21:00

Джерело - офіційний сайт Шахтаря.

Товариський матч Аякс - Шахтар транслюватиме медіасервіс MEGOGO, телеканал Xsport та офіційний клубний YouTube-канал.

Про це повідомляє пресслужба "гірників".

Поєдинок відбудеться завтра, 26 липня, о 21:00 на стадіоні Йоган Кройф Арена в Амстердамі.

Трансляцію події можна буде переглянути наживо на інтерактивному каналі MEGOGO Футбол Перший та у розділі Спорт за передплатами Максимальна та Спорт.

Нагадаємо, Кривцов та Бондаренко повернулись до загальної групи Шахтаря.