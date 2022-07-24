Кривцов та Бондаренко повернулись до загальної групи Шахтаря

Микола Матвієнко поки що працює за індивідуальною програмою

Джерело - офіційний сайт Шахтаря.

Шахтар відновив тренування після вихідного.

Про це повідомляє пресслужба донецького клубу.

До загальної групи повернулись Сергій Кривцов та Артем Бондаренко, частково разом з партнерами тренуються Лассіна Траоре та Невен Джурасек.

Микола Матвієнко поки що працює за індивідуальною програмою. Ігор Йовичевич продовжує активно залучати до процесу гравців юнацького складу.

26 липня заплановано благодійний матч Аякс - Шахтар.

Раніше Шахтар зіграв результативну нічию з Фортуною.