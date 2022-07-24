Луческу: Ми грали на рівних з усіма грандами

Київському Динамо під керівництвом Мірчі Луческу в останні два роки гідно виступало.

Про це заявив наставник киян.

"Ви вирішували завдання. Це було ваше велике бажання. На жаль, не вистачало досвіду і це було видно з результатів. Ми грали на рівних з усіма грандами, які були в нашій групі (у ЛЧ - прим.), і не тільки.

Зараз цей досвід ви накопичили. Ви молода команда. Якщо старатися, то зможете досягти гарних результатів. Усе це можливе лише завдяки вашому єднанню, лише спільною метою. Індивідуально це дуже складно, але команда, в яку ви об'єдналися - це найважливіший момент у розвитку.

Індивідуальний високий рівень футболіста дозволяє виграти одну гру, а досягати великих результатів і вигравати титули може лише єдина команда", - зазначив Луческу.