Луческу відправив двох гравців у Динамо U-19

Яцик і Боль приєднаються до Динамо U19 для участі в товариському турнір

Півзахисник Олександр Яцик і захисник Антон Боль вирушать до розташування юнацької команди Динамо.

Про це повдіомляє пресслужба киян.

За рішенням головного тренера футболісти зіграють на міжнародному товариському турнірі у складі Динамо U19 для здобуття ігрової практики. Мірча Луческу продовжує розраховувати на Боля та Яцика, вони повернуться до першої команди після завершення турніру.

Турнір CEE Cup відбудеться з 22-го по 26 липня у Празі.

Раніше Динамо зіграло внічию з Фенербахче у кваліфікації Ліги чемпіонів.