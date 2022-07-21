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Луческу відправив двох гравців у Динамо U-19

Сьогодні 18:27 918 0
Яцик і Боль приєднаються до Динамо U19 для участі в товариському турнір
Луческу відправив двох гравців у Динамо U-19
#Динамо Київ, #Мірча Луческу

Джерело - fcdynamo.com.

Півзахисник Олександр Яцик і захисник Антон Боль вирушать до розташування юнацької команди Динамо.

Про це повдіомляє пресслужба киян.

За рішенням головного тренера футболісти зіграють на міжнародному товариському турнірі у складі Динамо U19 для здобуття ігрової практики. Мірча Луческу продовжує розраховувати на Боля та Яцика, вони повернуться до першої команди після завершення турніру.

Турнір CEE Cup відбудеться з 22-го по 26 липня у Празі.

Раніше Динамо зіграло внічию з Фенербахче у кваліфікації Ліги чемпіонів.

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