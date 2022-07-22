Лунін отримає більше ігрового часу у Реалі

Джерело - tribuna.com.
Головний тренер Реала Карло Анчелотті продовжуватиме розраховувати на Тібо Куртуа як на основного воротаря, але планує давати більше ігрового часу Андрію Луніну.
Про це повідомляє As.
Це пов’язано з участю мадридців у 6 турнірах протягом сезону 2022/23.
Лунін мав кілька пропозицій з-за кордону, проте після того, які він став батьком, жодна не зацікавила його. Але він ще може залишити клуб до кінця трансферного вікна.
Минулого сезону він провів 4 матчі, в яких пропустив 4 голи.