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Рух поступився Гурніку у контрольному матчі

Сьогодні 10:10 102 0
Дубль Пачеко вирішив долю зустрічі
Рух поступився Гурніку у контрольному матчі
#Рух

Джерело - Чемпіон.

У контрольному матчі львівський Рух програв польському Гурніку (Забже). 

Матч завершився з рахунком 4:2. 

Контрольний матч
23 липня

Гурнік (Забже, Польща) - Рух (Львів, Україна) 4:2 (2:1)

Голи: 1:0 - 18 Олковскі, 1:1 - 37 Таллес (пен), 2:1 - 42 Влодарчик, 2:2 - 83 Руніч, 3:2 - 84 Пачеко, 4:2 - 86 Пачеко

Рух (Львів): Паньків, Лях, Сич, Білий, Роман (Слюсар, 77), Сапуга (Підгурський, 87), Федорчук (Довгий, 60), Бойчук (Непейпієв, 68), Таллес (Руніч, 60), Соломон (Притула, 52), Климчук (Карабін, 68).

Раніше Рух завдав нищівної поразки аматорам у спарингу.

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