Забили 10 голів у ворота Лео Кераміки

Джерело - Чемпіон.

У контрольному матчі львівський Рух здобув розгромну перемогу над командою Лео Кераміка.

Матч завершився з рахунком 10:0.

Відзначимо, що 20 липня Рух провів два спаринги. Раніше львівська команда розгромила Юність з Івано-Франківщини (8:0).

Контрольний матч

20 липня

Рух (Львів) - Лео Кераміка (Львів) 10:0 (5:0)

Голи: 1:0 - 7 Доскуч (авт), 2:0 - 9 Таллес, 9, 3:0 - 10 Климчук, 4:0 - 17 Федорчук, 5:0 - 22 Соломон-Отабор, 6:0 - 47 Непейпієв, 7:0 - 50 Федорчук, 8:0 - 63 Савчук, 9:0 - 66 Таллес, 10:0 - 83 Соломон-Отабор

Рух: Ледвій, Савчук, Слюсар, Білий, Чідозі, Підгурський, Соломон-Отабор, Федорчук, Таллес, Квасниця, Климчук (Непейпієв, 46).