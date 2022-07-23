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Лукаку може залишитися в Інтері на другий сезон

Сьогодні 22:25 145 0
Інтер має домовленість з Челсі
Лукаку може залишитися в Інтері на другий сезон
Фото - gettyimages
#Інтер, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Футбольні трансфери, #Ромелу Лукаку

Джерело - football.ua.

Бельгійський форвард Ромелу Лукаку може провести в Інтері не лише цей, а й наступний сезон.

Про це повідомляє Daily Mail.

"Нерадзуррі" вже досягли з Челсі принципової угоди про продовження оренди на другий рік.

"Сині" вважали за краще б взагалі продати бельгійця, проте його зарплата є суттєвою перепоною для потенційних покупців.

Нагадаємо, що Лукаку виступав за Інтер з 2019 по 2021 рік, а потім минулого літа перейшов до Челсі за 115 млн євро.

Нагадаємо, Інтер попросив Лукаку скинути вагу.

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