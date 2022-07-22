Інтер попросив Лукаку скинути вагу

Форварду Ромелу Лукаку доведеться схуднути після повернення в Інтер.

Про це повідомляє видання Daily Mail.

У міланському клубі вважають, що бельгієць важить надто багато. Поки не уточнюється, чи маються на увазі зайва вага або справа в надлишку м'язової маси.

В Інтері хочуть, щоб Лукаку важив 101 кілограм. Для цього футболіст сидітиме на спеціальній середземноморській дієті, якою він дотримувався до виходу з Інтера.

Минулого сезону на рахунку бельгійця 8 голів у 26 матчах АПЛ.

Раніше Інтер оголосив про повернення Лукаку.