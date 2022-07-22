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Інтер попросив Лукаку скинути вагу

Вчора 23:37 240 0
Інтер попросив Лукаку скинути вагу
Фото - gettyimages
#Інтер, #Ромелу Лукаку

Джерело - isport.ua.

Форварду Ромелу Лукаку доведеться схуднути після повернення в Інтер.

Про це повідомляє видання Daily Mail.

У міланському клубі вважають, що бельгієць важить надто багато. Поки не уточнюється, чи маються на увазі зайва вага або справа в надлишку м'язової маси.

В Інтері хочуть, щоб Лукаку важив 101 кілограм. Для цього футболіст сидітиме на спеціальній середземноморській дієті, якою він дотримувався до виходу з Інтера.

Минулого сезону на рахунку бельгійця 8 голів у 26 матчах АПЛ.

Раніше Інтер оголосив про повернення Лукаку.

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