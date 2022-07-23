Російський клуб Уфа претендує на частку від суми трансферу Олександра Зінченка з Манчестер Сіті в Арсенал.

Про це заявив генеральний директор клубу Шаміль Газізов.

"Закон є закон, там вийде понад 250 тисяч євро. Чи обговорювалося питання щодо компенсації з Російським футбольним союзом? Ні. Є закон, він трактується й усе.

Компенсацію ми отримаємо. Там може бути затримка через того, що є зараз. А все інше працює", - сказав Газізов.