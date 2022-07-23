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Уфа розраховує отримати понад 250 тисяч євро з трансферу Зінченка

Сьогодні 10:54 380 0
Українець грав за Уфу з лютого 2015 року по липень 2016 року
Уфа розраховує отримати понад 250 тисяч євро з трансферу Зінченка
#Олександр Зінченко, #Манчестер Сіті, #Арсенал Лондон

Джерело - Tribuna.com.

Російський клуб Уфа претендує на частку від суми трансферу Олександра Зінченка з Манчестер Сіті в Арсенал.

Про це заявив генеральний директор клубу Шаміль Газізов.

"Закон є закон, там вийде понад 250 тисяч євро. Чи обговорювалося питання щодо компенсації з Російським футбольним союзом? Ні. Є закон, він трактується й усе.

Компенсацію ми отримаємо. Там може бути затримка через того, що є зараз. А все інше працює", - сказав Газізов.

Зінченко грав за Уфу з лютого 2015 року по липень 2016 року. Згідно з регламентом ФІФА, при переході гравця до нової команди 5% суми трансферу має бути перераховано школам, які виховували футболіста віком від 12 до 23 років, 0,25% суми перераховується за кожен рік виховання віком від 12 до 15 років, 0,5% - за щороку віком 16-23 років.

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