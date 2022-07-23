Оболонь серйозно оновила склад та підписала багато новачків

Очікується, що київський клуб претендуватиме на вихід до УПЛ із Першої ліги

Київська Оболонь серйозно оновила склад та підписала вісім новачків.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Очікується, що київський клуб претендуватиме на вихід до УПЛ із Першої ліги. Відбулися наступні зміни в складі.

Припинили співпрацю з клубом через завершення строку дії контракту (або за згодою сторін):

Воротар Василь Литвиненко Захисник Максим Потопальський Захисник Нікіта Глошардін Захисник Володимир Дмитренко Захисник Юрій Мате Захисник Олексій Майданевич Півзахисник Сергій Суханов Півзахисник Олексій Лобов Півзахисник Дмитрій Сичевський Півзахисник Ігор Мединський Нападник Олексій Щебетун Нападник Костянтин Черній Тренер воротарів Геннадій Тарасюк

Продовжили контракт (до 30 червня 2023 року, якщо не вказано інше):

Головний тренер Валерій Іващенко Асистент головного тренера Олександр Антоненко Центральний півзахисник Максим Покотилюк Півзахисник Олексій Савченко Нападник Олександр Батальський Нападник Станіслав Василенко (до 30 червня 2024 року)

Новачки команди, які підписали контракт:

Захисник Артем Тєрєхов буде виступати під 3-м номером Півзахисник Віталій Груша буде виступати під 25-м номером Захисник Євген Корохов буде виступати під 22-м номером Захисник Дмитро Фатєєв буде виступати під 20-м номером Захисник Данило Карась буде виступати під 2-м номером Півзахисник Тарас Мороз буде виступати під 4-м номером Півзахисник Сергій Машталір буде виступати під 77-м номером Півзахисник Сергій Косовський буде виступати під 19 номером.

Раніше Колос переграв Оболонь у контрольному матчі.