Оболонь серйозно оновила склад та підписала багато новачків

Джерело - sport.ua.
Київська Оболонь серйозно оновила склад та підписала вісім новачків.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Очікується, що київський клуб претендуватиме на вихід до УПЛ із Першої ліги. Відбулися наступні зміни в складі.
Припинили співпрацю з клубом через завершення строку дії контракту (або за згодою сторін):
- Воротар Василь Литвиненко
- Захисник Максим Потопальський
- Захисник Нікіта Глошардін
- Захисник Володимир Дмитренко
- Захисник Юрій Мате
- Захисник Олексій Майданевич
- Півзахисник Сергій Суханов
- Півзахисник Олексій Лобов
- Півзахисник Дмитрій Сичевський
- Півзахисник Ігор Мединський
- Нападник Олексій Щебетун
- Нападник Костянтин Черній
- Тренер воротарів Геннадій Тарасюк
Продовжили контракт (до 30 червня 2023 року, якщо не вказано інше):
- Головний тренер Валерій Іващенко
- Асистент головного тренера Олександр Антоненко
- Центральний півзахисник Максим Покотилюк
- Півзахисник Олексій Савченко
- Нападник Олександр Батальський
- Нападник Станіслав Василенко (до 30 червня 2024 року)
Новачки команди, які підписали контракт:
- Захисник Артем Тєрєхов буде виступати під 3-м номером
- Півзахисник Віталій Груша буде виступати під 25-м номером
- Захисник Євген Корохов буде виступати під 22-м номером
- Захисник Дмитро Фатєєв буде виступати під 20-м номером
- Захисник Данило Карась буде виступати під 2-м номером
- Півзахисник Тарас Мороз буде виступати під 4-м номером
- Півзахисник Сергій Машталір буде виступати під 77-м номером
- Півзахисник Сергій Косовський буде виступати під 19 номером.
Раніше Колос переграв Оболонь у контрольному матчі.