Колос переграв Оболонь у контрольному матчі

Команди готуються до сезону

Джерело - Чемпіон.

Колос у рамках підготовки до нового сезону обіграв Оболонь у контрольному матчі.

Гра завершилась з рахунком 2:1 на користь команди УПЛ.

Товариський матч

14 липня

Оболонь - Колос 1:2 (0:0)

Голи: 1:0 - 56 Гуськов, 1:1 - 77 Циганков, 1:2 - 89 Циганков

Колос, 1-й тайм: Маханьков, Чорноморець, Гончаренко, Новак, Зозуля, Мілько-к, Оріховський, Мякушко, Ільїн, Болбат, Попов.

Колос, 2-й тайм: Друі, Ставничий, Канаєв, Золотов, Ємець, Соловйов, Криворучко, Данилюк, Кузик, Лисенко-к, Циганков.