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Мальорка підписала одного з найкращих воротарів Ліги 1

Сьогодні 12:40 167 0
Клуб закрив проблемну позицію
Мальорка підписала одного з найкращих воротарів Ліги 1
#Мальорка

Джерело - UA-футбол.

Мальорка купила воротаря Реймса Предрага Райковича за 2 млн євро. 

Про це повідомляє пресслужба іспанського клубу.

Контракт розрахований на 4 роки.

26-річний Райкович виступав у Франції з 2019-го і в кожному сезоні входив до ТОП-5 голкіперів Ліги 1 за процентом сейвів. Також він зіграв 28 матчів за збірну Сербії.

Для Мальорки позиція голкіпера залишалася проблемною кілька років. В другій половині минулого сезону на воротах "Кіноварі" стояв орендований у ПСЖ Серхіо Ріко.

Раніше повідомлялося, що Мальорка хоче орендувати конкурента Яремчука.

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