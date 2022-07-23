Мальорка підписала одного з найкращих воротарів Ліги 1

Джерело - UA-футбол.
Мальорка купила воротаря Реймса Предрага Райковича за 2 млн євро.
Про це повідомляє пресслужба іспанського клубу.
Контракт розрахований на 4 роки.
26-річний Райкович виступав у Франції з 2019-го і в кожному сезоні входив до ТОП-5 голкіперів Ліги 1 за процентом сейвів. Також він зіграв 28 матчів за збірну Сербії.
Для Мальорки позиція голкіпера залишалася проблемною кілька років. В другій половині минулого сезону на воротах "Кіноварі" стояв орендований у ПСЖ Серхіо Ріко.
Раніше повідомлялося, що Мальорка хоче орендувати конкурента Яремчука.