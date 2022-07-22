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Зінченко: Артета зіграв найважливішу роль у моєму рішенні перейти в Арсенал

Сьогодні 21:10 292 0
Зінченко: Артета зіграв найважливішу роль у моєму рішенні перейти в Арсенал
Зінченко: Артета зіграв найважливішу роль у моєму рішенні перейти в Арсенал
#Мікель Артета, #Олександр Зінченко, #Футбольні трансфери, #Арсенал Лондон

Джерело - arsenal.com.

Український півзахисник Олександр Зінченко пояснив перехід в Арсенал.

Про це розповів сам футболіст.

"Здійснилася мрія дитинства, тому що я був великим фанатом, коли був дитиною. Оскільки тут грали Тьєррі Анрі та молодий Сеск Фабрегас, я просто насолоджувався переглядом цих ігор, того Арсенала. Очевидно, я почав любити цей клуб, тому я дуже схвильований і не можу дочекатися, щоб грати за цей чудовий клуб.

Я б сказав, Артета зіграв найважливішу роль у моєму рішенні. Я знав Містера деякий час, працював з ним у Манчестер Сіті. З першого дня в Сіті я знав, що він буде дуже хорошим тренером. Те, як він бачить футбол, особливо я дивився останній сезон ігор Арсенала, і мені це дуже сподобалося. Ви можете побачити стиль, малюнок гри, тому хотів би бачити це, коли гратиму за Арсенал", - відзначив Зінченко.

Раніше Арсенал оголосив про трансфер Зінченка.

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