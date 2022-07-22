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Зінченко попрощався з Манчестер Сіті

Сьогодні 19:55 274 0
Зінченко переходить в Арсенал
Зінченко попрощався з Манчестер Сіті
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Олександр Зінченко, #Манчестер Сіті, #Футбольні трансфери, #Арсенал Лондон

Український захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко попрощався з клубом.

Про це розповів сам футболіст в Instagram.

"Це була класна подорож. Я приєднався до сім’ї ще зовсім юним. І ви всі одразу повірили в мене. Ну, майже одразу. Ми разом писали нашу історію, здобували трофеї та ставали сильнішими після поразок.

Ми ніколи не шукали легких перемог та вміли красиво їх святкувати. Ви підтримали мене у найскладніший момент життя та стали частинкою мого серця назавжди. Дякую усім вам, Манчестер Сіті. З любов’ю, Олександр Зінченко. Побачимося", - сказав Зінченко.

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