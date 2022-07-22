УПЛ потрібно проводити в Україні, тому що у кожного футбольного клубу є свої вболівальники, які не можуть приїхати на матч за межами країни.

Про це заявив головний тренер Динамо Мірча Луческу.

"Я намагаюся виконувати свій обов'язок як чоловік, не залишаючи клуб у важкій ситуації. Не піду й не підведу команду в момент такого лиха. В Румунії багато таких, хто каже, що мені потрібно все кинути й зайнятися бізнесом. Є всілякі люди, а це невдахи та агресивні особи.

Вони просто говорять якусь нісенітницю, щоб привернути до себе увагу. Таким є наш світ. Як в Румунії, так і всюди. Ви знаєте, кому можна подібне говорити, а кому не можна коментувати, сварити чи давати поради.

‎Чемпіонати треба грати у рідній країні, а не в еміграції. Тому УПЛ потрібно проводити в Україні, це найголовніше. Не можна грати за кордоном, тому що у кожного футбольного клубу є свої вболівальники, які не можуть приїхати", - сказав Луческу.