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На матчі Фенербахче - Динамо працюватимуть італійські арбітри

Сьогодні 12:24 326 0
Матч відбудеться 27 липня
На матчі Фенербахче - Динамо працюватимуть італійські арбітри
#Динамо Київ, #Фенербахче

Джерело - ФК Динамо.

УЄФА призначив суддівську бригаду на матч-відповідь 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів між турецьким Фенербахче та київським Динамо, який відбудеться наступної середи, 27 липня, у Стамбулі.

Про це повідомляє пресслужба Динамо.

На матчі на Шюкрю Сараджоглу працюватимуть рефері з Італії. 

Головний арбітр - Массіміліано Ірраті

Асистенти арбітра - Філіппо Мелі, Доменіко Рокка 

Четвертий арбітр - Джанлука Манганьєлло

43-річний Массіміліано Ірраті працює рефері ФІФА з 2017 року. З того часу він обслуговував 13 міжнародних матчів, із яких 7 - у клубних турнірах. Цікаво, що більше міжнародних матчів італієць провів в якості арбітра VAR - лише на ЧС-2018 він відпрацював відеоасистентом рефері на 14-ти поєдинках, включно з фіналом. Крім того, відповідав за VAR на кількох іграх Євро-2020 (включно з матчами Україна - Австрія (0:1) та Швеція - Україна (1:2)), а також на фіналах Ліги Європи 2018/19 і Ліги чемпіонів 2019/20.

Поєдинок Фенербахче - Динамо стане для Ірраті лише другим на рівні Ліги чемпіонів. Вперше на поєдинку найпрестижнішого клубного турніру Європи італієць працював минулого сезону, отримавши призначення на зустріч Галатасарая і ПСВ (1:2) у 2-му раунді кваліфікації ЛЧ.

Нагадаємо, що перший матч між Динамо та Фенербахче завершився внічию 0:0.

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