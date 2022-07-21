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Динамо - Фенербахче 0:0: огляд матчу

Сьогодні 08:08 427 0
Матч завершився без забитих голів
Динамо - Фенербахче 0:0: огляд матчу
#Динамо Київ, #Фенербахче

Джерело - Чемпіон.

Динамо у першому матчі другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів-2022/23 зіграло внічию з Фенербахче.

Ліга чемпіонів УЄФА 2022/23
Кваліфікація, 1/4 фіналу
Перший матч, 20 липня

Динамо - Фенербахче 0:0

Динамо: 1. Бущан - 94. Кендзьора, 25. Забарний, 4. Попов (34. Сирота, 83), 44. Дубінчак - 5. Сидорчук (к), 10. Шапаренко, 15. Циганков (20. Караваєв, 88), 7. Вербич (11. Ванат, 83), 29. Буяльський (19. Гармаш, 77) - 41. Бєсєдін.

Фенербахче: 1. Байиндир - 21. Осаї-Семюел, 4. Сердар Азіз (32. Тіссеран, 46), 41. Салаї, 7. Кадіоглу - 5. Арао, 60. Юкшек, 17. Кахведжі  (22. Брума, 63) - 9. Россі (25. Гюлер, 72), 13. Валенсія (19. Дурсун, 72), 15. Кінг 18. (Лінкольн, 63).

Попередження: Сидорчук (58), Бєсєдін (73), Гармаш (90) – Кінг (31), Дурсун (87)

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