Джерело - Чемпіон.
39-річний Дані Алвес підписав контракт із мексиканським Пумас.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Перехід відбувся на правах вільного агента. Контракт з клубом розраховано на рік.
Фінансові деталі угоди наразі не розголошуються.
У минулому сезоні бразилець виступав за Барселону, проте каталонці вирішили не продовжувати з Алвесом співпрацю. Раніше була інформація, що фулбек шукав собі команду, де він отримуватиме регулярну ігрову практику перед ЧС-2022.
⚽️ @DaniAlvesD2 te esperamos. 🇲🇽🇧🇷#OrigenDeLaPasión #SoyDePumas pic.twitter.com/bJe7ntoF2v— PUMAS (@PumasMX) July 22, 2022
Раніше Алвес мав пропозицію від клубу МЛС.