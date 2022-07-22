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Алвес став гравцем мексиканського клубу

Сьогодні 11:40 417 0
Контракт з клубом розраховано на рік
Алвес став гравцем мексиканського клубу
#Барселона, #Дані Алвес

Джерело - Чемпіон.

39-річний Дані Алвес підписав контракт із мексиканським Пумас.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Перехід відбувся на правах вільного агента. Контракт з клубом розраховано на рік.

Фінансові деталі угоди наразі не розголошуються.

У минулому сезоні бразилець виступав за Барселону, проте каталонці вирішили не продовжувати з Алвесом співпрацю. Раніше була інформація, що фулбек шукав собі команду, де він отримуватиме регулярну ігрову практику перед ЧС-2022.

Раніше Алвес мав пропозицію від клубу МЛС.

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