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Алвес може перейти у клуб МЛС

Сьогодні 10:55 174 0
Алвес шукає новий клуб
Алвес може перейти у клуб МЛС
#Барселона, #Тіте, #Футбольні трансфери, #Дані Алвес

Джерело - sport.ua.

Дані Алвес зараз активно шукає новий клуб після того, як Барселона вирішила не продовжувати з ним контракт.

Про це повідомляє Marca.

39-річний ветеран може перейти у Сіетл Саундерс. Головний тренер збірної Бразилії Тіте рекомендував гравцеві приєднатися до американської команди, щоб поїхати на чемпіонат світу у Катарі.

Також Алвес, у якого закінчився контракт із Барселоною цього літа, може продовжити кар'єру в Ла Лізі. У його послугах зацікавлені деякі клуби чемпіонату Іспанії.

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