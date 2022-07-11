Алвес може перейти у клуб МЛС

Джерело - sport.ua.
Дані Алвес зараз активно шукає новий клуб після того, як Барселона вирішила не продовжувати з ним контракт.
Про це повідомляє Marca.
39-річний ветеран може перейти у Сіетл Саундерс. Головний тренер збірної Бразилії Тіте рекомендував гравцеві приєднатися до американської команди, щоб поїхати на чемпіонат світу у Катарі.
Також Алвес, у якого закінчився контракт із Барселоною цього літа, може продовжити кар'єру в Ла Лізі. У його послугах зацікавлені деякі клуби чемпіонату Іспанії.