Перехід відбувся на правах вільного агента

Джерело - Чемпіон.

Захисник Маріуполя Кирило Меліченко продовжить кар’єру у Динамо (Дрезден).

Про це повідомляє пресслужба німецького клубу.

Перехід відбувся на правах вільного агента. Трансфер також підтвердив головний тренер команди Маркус Анфанг, зазначивши, що клубу залишилось залагодити останні формальності.

Меліченко - вихованець Шахтаря. У достроково завершеному сезоні УПЛ на рахунку 23-річного футболіста було 12 матчів.

Динамо Дрезден завершило минулий розіграш другої Бундесліги на 16-й позиції. Клуб понизився в класі та тепер виступатиме в третьому по силі дивізіоні країни.

#Anfang: "Bei Robin #Becker sieht es wieder besser aus, er hatte ein paar Probleme in der Vorbereitung. Bei 'Kyri' #Melichenko müssen noch Formalien geklärt werden." #SGDM60 #sgd1953 — SG Dynamo Dresden (@DynamoDresden) July 21, 2022

Раніше Вакула та Чех приєдналися до Шахтаря.