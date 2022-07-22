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Захисник Маріуполя Меліченко перейшов до німецького клубу

Сьогодні 11:55 249 0
Перехід відбувся на правах вільного агента
Захисник Маріуполя Меліченко перейшов до німецького клубу
#Кирило Меліченко, #ФК Маріуполь

Джерело - Чемпіон.

Захисник Маріуполя Кирило Меліченко продовжить кар’єру у Динамо (Дрезден).

Про це повідомляє пресслужба німецького клубу.

Перехід відбувся на правах вільного агента. Трансфер також підтвердив головний тренер команди Маркус Анфанг, зазначивши, що клубу залишилось залагодити останні формальності.

Меліченко - вихованець Шахтаря. У достроково завершеному сезоні УПЛ на рахунку 23-річного футболіста було 12 матчів.

Динамо Дрезден завершило минулий розіграш другої Бундесліги на 16-й позиції. Клуб понизився в класі та тепер виступатиме в третьому по силі дивізіоні країни.

Раніше Вакула та Чех приєдналися до Шахтаря.

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