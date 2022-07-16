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Вакула та Чех приєдналися до Шахтаря

Сьогодні 13:11 208 0
Шахтар готується до нового сезону
Вакула та Чех приєдналися до Шахтаря
#Вакула, #Чемпіонат України, УПЛ, #Чех, #Шахтар

Джерело - shakhtar.com.

Шахтар розпочав підготовку до сезону на зборах у Нідерландах.

Про це повідомляє пресслужба донецького клубу.

На другий день перебування гірників у Роттердамі до команди приєдналися півзахисник Максим Чех та вінгер Владислав Вакула.

23-річний Чех три останні сезони провів у складі Маріуполя. 23-річний Вакула минулої осінні виступав за Ворсклу, а взимку підписав орендний договір з Поліссям, але не зіграв у першій лізі через російське вторгнення та дострокове завершення чемпіонату.

Перший етап зборів Шахтаря триватиме до 30 липня.

Раніше повідомлялося, що Шахтар підпише хавбека Дніпра-1.

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