Вакула та Чех приєдналися до Шахтаря

Шахтар готується до нового сезону

Шахтар розпочав підготовку до сезону на зборах у Нідерландах.

Про це повідомляє пресслужба донецького клубу.

На другий день перебування гірників у Роттердамі до команди приєдналися півзахисник Максим Чех та вінгер Владислав Вакула.

23-річний Чех три останні сезони провів у складі Маріуполя. 23-річний Вакула минулої осінні виступав за Ворсклу, а взимку підписав орендний договір з Поліссям, але не зіграв у першій лізі через російське вторгнення та дострокове завершення чемпіонату.

Перший етап зборів Шахтаря триватиме до 30 липня.

Раніше повідомлялося, що Шахтар підпише хавбека Дніпра-1.