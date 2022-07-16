Вакула та Чех приєдналися до Шахтаря

Джерело - shakhtar.com.
Шахтар розпочав підготовку до сезону на зборах у Нідерландах.
Про це повідомляє пресслужба донецького клубу.
На другий день перебування гірників у Роттердамі до команди приєдналися півзахисник Максим Чех та вінгер Владислав Вакула.
23-річний Чех три останні сезони провів у складі Маріуполя. 23-річний Вакула минулої осінні виступав за Ворсклу, а взимку підписав орендний договір з Поліссям, але не зіграв у першій лізі через російське вторгнення та дострокове завершення чемпіонату.
Перший етап зборів Шахтаря триватиме до 30 липня.
Раніше повідомлялося, що Шахтар підпише хавбека Дніпра-1.