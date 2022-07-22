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Скрипник: Через тиждень на нас чекає ще більш напружений поєдинок

Сьогодні 08:54 215 0
Тренер прокоментував зіграний матч у Швеції
Скрипник: Через тиждень на нас чекає ще більш напружений поєдинок
#Ворскла, #Віктор Скрипник

Джерело - ФК Ворскла.

Головний тренер Ворскли Віктор Скрипник задоволений здобутою перемогою над АІК (3:2) у другому раунді кваліфікації Ліги конференцій.

Про це заявив сам фахівець.

"Звісно ж, ми дуже задоволені підсумком сьогоднішньої гри. Та ми знаємо, що за тиждень гра розпочнеться знову з рахунку 0:0. І проста перемога нашого суперника лише в один м’яч - це знову нічия. Ми знали, що нам доведеться в якихось епізодах терпіти, бо АІК кваліфікована команда, добре організована в кожній ігровій ланці.

Утім, це не означало, що ми готувалися грати від оборони постійно. Значну роль відіграє ще й штучне поле. До такого потрібно звикати, але і з цим ми впорались. Певен, через тиждень на нас чекає ще більш напружений поєдинок. І ми будемо готуватися до цього.

Так, ми перемогли. Утім, це ж не означає, що ми пройшли далі. Якщо будемо в також ключі діяти в матчі-відповіді, то є всі шанси для загального успіху. Все буде вирішуватися за тиждень.

Я знайомий із хлопцями лише три тижні, тому деякі епізоди гри та дії окремих виконавців стали для мене справжнім одкровенням. Радів та дивувався одночасно. Щойно я зазирнув до роздягальні, поглянув на них, і зрозумів, як же вони сьогодні хотіли битися на полі - один за одного та за всю нашу країну" - сказав Скрипник.

Матч-відповідь відбудеться 27 липня.

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