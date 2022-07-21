Ворскла переграла АІК у кваліфікації Ліги конференції

Джерело - Чемпіон.
Ворскла у першому матчі другого раунду кваліфікації Ліги конференцій обіграла АІК.
Матч завершився з рахунком 3:2 на користь українського клубу.
Ворскла - АІК 3:2 (2:2)
Голи: 1:0 - 4 Степанюк, 1:1 - 17 Стефанеллі, 2:1 - 24 Козиренко, 2:2 - 44 Ларссон, 3:2 - 69 Челядін
Ворскла: Різник, Бацула, Яворський, Зайков, Пердута, Олійник, Пуцлін, В.Тілль (Феліпе, 88), Козиренко (Челядін, 65), Степанюк (Кравчук, 92), Марлісон.
АІК: Нордфельдт, Мендес (Лустіг, 76; Рінг, 88), Мілошевич, Папаяннопулос, Отьєно, Хуссейн, Стефанеллі, С.Ларссон, Ельбузеді (Ахмед, 59), Мбунга-Кімпіока (Гвідетті, 59), Бьорнстрьом.
Попередження: Пердута (43), Козиренко (57), Степанюк (90) – Папаяннопулос (38), С.Ларссон (54), Рінг (89), Мілошевич (91)