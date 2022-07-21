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Ворскла переграла АІК у кваліфікації Ліги конференції

Сьогодні 21:55 434 0
Вдалий старт Ворскли у єврокубку
Ворскла переграла АІК у кваліфікації Ліги конференції
#Ворскла, #Ліга конференцій, #АІК

Джерело - Чемпіон.

Ворскла у першому матчі другого раунду кваліфікації Ліги конференцій обіграла АІК.

Матч завершився з рахунком 3:2 на користь українського клубу.

Ліга конференцій
Кваліфікація, 1/4 фіналу
Перший матч, 21 липня

Ворскла - АІК 3:2 (2:2)

Голи: 1:0 - 4 Степанюк, 1:1 - 17 Стефанеллі, 2:1 - 24 Козиренко, 2:2 - 44 Ларссон, 3:2 - 69 Челядін

Ворскла: Різник, Бацула, Яворський, Зайков, Пердута, Олійник, Пуцлін, В.Тілль (Феліпе, 88), Козиренко (Челядін, 65), Степанюк (Кравчук, 92), Марлісон.

АІК: Нордфельдт, Мендес (Лустіг, 76; Рінг, 88), Мілошевич, Папаяннопулос, Отьєно, Хуссейн, Стефанеллі, С.Ларссон, Ельбузеді (Ахмед, 59), Мбунга-Кімпіока (Гвідетті, 59), Бьорнстрьом.

Попередження: Пердута (43), Козиренко (57), Степанюк (90) – Папаяннопулос (38), С.Ларссон (54), Рінг (89), Мілошевич (91)

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