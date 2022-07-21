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Дніпро-1 зіграв внічию з ізраїльським клубом

Сьогодні 21:10 263 0
Дніпро-1 зіграв внічию з ізраїльським клубом
#СК Дніпро-1

Джерело - Чемпіон.

Дніпро-1 на зборі у Словенії зіграв внічию з ізраїльським Бейтаром.

Матч завершився з рахунком 1:1.

Контрольний матч
21 липня

СК Дніпро-1 – Бейтар (Єрусалим, Ізраїль) 1:1 (1:0) 

Голи: 1:0 - 21 Адамюк (пас Піхальонок), 1:1 - 52 Шуа

Дніпро-1: Юрчук (Кінарейкін,62), Бузанелло, Адамюк (Логінов,62), Порох (Сваток,62), Лучкевич (Кононов,62), Сарапій (Матюшенко,62), Бабенко (Соловйов,62), Піхальонок (Рубчинський,62), Назаренко (Картушов,62), Громов, Довбик (Лебедєв,62). Запасні: Рибак, Чоботенко, Когут, Горбунов.

Бейтар: Сассон, А.Коен, Дагані, Захаві (Ходжа,46), Гольденберг, Гречкін, Заргарі, Йона, Б.Коен, Нахмані, Шуа, Ханзіс.

Попередження: Нахмані (47), Порох (49).

Раніше повідомлялося, що Дніпро-1 цікавився Нещеретом та Зозулею.

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