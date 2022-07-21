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Роналду готовий скоротити зарплату заради зміни клубу

Сьогодні 22:24 138 0
Кріштіану Роналду шукає новий клуб
Роналду готовий скоротити зарплату заради зміни клубу
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Манчестер Юнайтед, #Кріштіану Роналду, #Футбольні трансфери

Джерело - football.ua.

Португальський нападник Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду має намір змінити клуб цього літа.

Про це повідомляє журналіст Бен Якобс.

 Актуально: Роналду не перейде до Атлетіко

За його інформацією, Жорже Мендеш дав зрозуміти всім клубам, що його клієнт готовий скоротити заробітну плату до 30%, щоб той чи інший клуб міг його підписати.

Роналду хоче не лише виступати в Лізі чемпіонів, а й виступати за команду, де він почуватиметься важливим гравцем і здатний показати всю свою майстерність та навички.

Минулого сезону Роналду взяв участь у 38 матчах у всіх турнірах, у яких записав до свого активу 24 голи та три результативні передачі.

Раніше Челсі відмовився від трансферу Роналду.

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