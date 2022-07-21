Роналду готовий скоротити зарплату заради зміни клубу

Джерело - football.ua.
Португальський нападник Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду має намір змінити клуб цього літа.
Про це повідомляє журналіст Бен Якобс.
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За його інформацією, Жорже Мендеш дав зрозуміти всім клубам, що його клієнт готовий скоротити заробітну плату до 30%, щоб той чи інший клуб міг його підписати.
Роналду хоче не лише виступати в Лізі чемпіонів, а й виступати за команду, де він почуватиметься важливим гравцем і здатний показати всю свою майстерність та навички.
Минулого сезону Роналду взяв участь у 38 матчах у всіх турнірах, у яких записав до свого активу 24 голи та три результативні передачі.