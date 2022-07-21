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Брайтон відмовив Манчестер Сіті у трансфері Кукурельї

Сьогодні 16:25 258 0
Манчестер Сіті визначився із пріоритетним трансфером на позицію Зінченка
Брайтон відмовив Манчестер Сіті у трансфері Кукурельї
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Брайтон, #Кукурелья, #Манчестер Сіті, #Футбольні трансфери

Джерело - football24.ua.

Оборонець Брайтона Марк Кукурелья є пріоритетним варіантом для Манчестер Сіті на підсилення лівого флангу захисту.

Про це повідомляє The Athletic.

Манчестер Сіті зробив першу пропозицію Брайтону, але отримав рішучу відмову. "Чайки" вважають, що 30 млн фунтів за Кукурелью – це мало. "Альбіон" розраховує повторити свій трансферний рекорд, заробивши 50 млн фунтів.

Манчестер Сіті підготує нову пропозицію і готовий заплатити більше, але якщо Брайтон не піде назустріч і не зменшить свої вимоги, то "містяни" можуть відмовитися від ідеї підписати Марка Кукурелью.

Раніше повідомлялося, що лівий захисник Сіті Олександр Зінченко вже приєднався до Арсеналу на зборі в Орландо. 

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