Головний тренер лондонського Арсенала Мікель Артета задоволений, що каноніри підпишуть українця Олександра Зінченка.

Про це заявив сам фахівець.

"Так, як ви бачили, він тут у США. Є ще кілька формальностей, необхідних для того, щоби все завершити, але ми радіємо, що він у нас. Я дуже добре знаю цього гравця, він винятковий футболіст, і він також принесе ще одну конкурентну перевагу нашій роздягальні.

Він може зіграти і на півзахисті, і на позиції лівого захисника. На початку кар'єри він був типовим номером 10, а ми перетворили його на лівого захисника, який може робити багато, що ми хочемо від нашої манери гри.

Універсальність - це те, що буде важливим для команди, тому що у нас є гравці на цій позиції, які є конкретнішими крайніми захисниками, тому я дуже радий", - сказав Артета.