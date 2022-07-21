Джерело - ФК Арсенал.
Головний тренер лондонського Арсенала Мікель Артета задоволений, що каноніри підпишуть українця Олександра Зінченка.
Про це заявив сам фахівець.
"Так, як ви бачили, він тут у США. Є ще кілька формальностей, необхідних для того, щоби все завершити, але ми радіємо, що він у нас. Я дуже добре знаю цього гравця, він винятковий футболіст, і він також принесе ще одну конкурентну перевагу нашій роздягальні.
Він може зіграти і на півзахисті, і на позиції лівого захисника. На початку кар'єри він був типовим номером 10, а ми перетворили його на лівого захисника, який може робити багато, що ми хочемо від нашої манери гри.
Універсальність - це те, що буде важливим для команди, тому що у нас є гравці на цій позиції, які є конкретнішими крайніми захисниками, тому я дуже радий", - сказав Артета.
Півзахисник збірної України Олександр Зінченко вже приєднався до Арсеналу на зборі в Орландо.
Раніше повідомлялося, що трансфер Зінченка обійдеться Арсеналу в 30 мільйонів фунтів.