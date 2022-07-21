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Артета: Радіємо, що Зінченко у нас

Сьогодні 13:09 313 0
Фахівець прокоментував перехід українця до канонірів
Артета: Радіємо, що Зінченко у нас
#Мікель Артета, #Олександр Зінченко, #Арсенал Лондон

Джерело - ФК Арсенал.

Головний тренер лондонського Арсенала Мікель Артета задоволений, що каноніри підпишуть українця Олександра Зінченка.

Про це заявив сам фахівець.

"Так, як ви бачили, він тут у США. Є ще кілька формальностей, необхідних для того, щоби все завершити, але ми радіємо, що він у нас. Я дуже добре знаю цього гравця, він винятковий футболіст, і він також принесе ще одну конкурентну перевагу нашій роздягальні.

Він може зіграти і на півзахисті, і на позиції лівого захисника. На початку кар'єри він був типовим номером 10, а ми перетворили його на лівого захисника, який може робити багато, що ми хочемо від нашої манери гри.

Універсальність - це те, що буде важливим для команди, тому що у нас є гравці на цій позиції, які є конкретнішими крайніми захисниками, тому я дуже радий", - сказав Артета.

Півзахисник збірної України Олександр Зінченко вже приєднався до Арсеналу на зборі в Орландо. 

Раніше повідомлялося, що трансфер Зінченка обійдеться Арсеналу в 30 мільйонів фунтів.

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