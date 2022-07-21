Дебютний гол Довгого, дублі Рогачова та Бойчука

Джерело - Чемпіон.

У контрольному матчі львівський Рух святкував впевнену перемогу над Юністю з Івано-Франківщини.

Матч завершився з рахунком 8:0.

Контрольний матч

20 липня

Рух (Львів) - Юність (Верхня, Івано-Франківська область) 8:0 (4:0)

Голи: 1:0 - 7 Руніч, 2:0 - 21 Рогачов, 3:0 - 33 Рогачов, 4:0 - 43 Сич, 5:0 - 52 Бойчук, 6:0 - 57 Карабін, 7:0 - 60 Бойчук, 8:0 - 71 Довгий.

Рух (Львів): Паньків, Сич, Дідик (Рогачов, 10), Роман, Лях, Довгий, Бойчук, Притула, Сапуга, Руніч, Карабін.

Нагадаємо Рух зіграв внічию з аматорами у контрольному матчі.