Гвардіола відреагував на інформацію про можливість трансфер Неймара

ПСЖ не пропонував Манчестер Сіті підписати бразильського нападника Неймара.

Про це розповів головний тренер англійського клубу Жузеп Гвардіола.

"Мені дуже шкода Le Parisien, але це неправда. Мені шкода їх, бо інформація, яку вони поширили, була неправдивою. Таке враження, що Манчестер Сіті щосезону купував 150 гравців. Це виглядає так, ніби нам цікаві усі гравці по всьому світу. Ви знаєте, що це неправда.

Неймар – неймовірний гравець і, судячи з інформації, яка є у мене, неймовірно приємний хлопець. Тож дайте йому спокій, дозвольте йому проявити свій величезний талант у Парижі разом з Мессі та всіма їхніми великими зірками", – розповів Гвардіола.