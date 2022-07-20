УПЛ відкрила тендер на продаж медіа-прав

Тендер на Медіа-Права УПЛ розпочато

Українська Прем’єр-Ліга розпочала тендер на експлуатацію медіа-прав на усі матчі УПЛ.

Про це повдіомляє пресслужба ліги.

УПЛ запрошує усіх трансляторів, медіа- та телекомунікаційні компанії, а також агентства у сфері спортивних прав подавати свої заявки на всі чи частину медіа-прав УПЛ відповідно до положень та умов тендеру УПЛ.

"Умови Тендеру є конфіденційними, і, запитуючи УПЛ про надання документації щодо Тендеру на експлуатацію Медіа-Прав УПЛ, особа погоджується на обов’язковість відповідних Правил Конфіденційності", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося про створення проєкту УПЛ TV.