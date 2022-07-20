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УПЛ відкрила тендер на продаж медіа-прав

Сьогодні 19:44 208 0
Тендер на Медіа-Права УПЛ розпочато
УПЛ відкрила тендер на продаж медіа-прав
#Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - upl.ua.

Українська Прем’єр-Ліга розпочала тендер на експлуатацію медіа-прав на усі матчі УПЛ.

Про це повдіомляє пресслужба ліги.

УПЛ запрошує усіх трансляторів, медіа- та телекомунікаційні компанії, а також агентства у сфері спортивних прав подавати свої заявки на всі чи частину медіа-прав УПЛ відповідно до положень та умов тендеру УПЛ.

"Умови Тендеру є конфіденційними, і, запитуючи УПЛ про надання документації щодо Тендеру на експлуатацію Медіа-Прав УПЛ, особа погоджується на обов’язковість відповідних Правил Конфіденційності", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося про створення проєкту УПЛ TV.

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