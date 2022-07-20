УПЛ відкрила тендер на продаж медіа-прав

Джерело - upl.ua.
Українська Прем’єр-Ліга розпочала тендер на експлуатацію медіа-прав на усі матчі УПЛ.
Про це повдіомляє пресслужба ліги.
УПЛ запрошує усіх трансляторів, медіа- та телекомунікаційні компанії, а також агентства у сфері спортивних прав подавати свої заявки на всі чи частину медіа-прав УПЛ відповідно до положень та умов тендеру УПЛ.
"Умови Тендеру є конфіденційними, і, запитуючи УПЛ про надання документації щодо Тендеру на експлуатацію Медіа-Прав УПЛ, особа погоджується на обов’язковість відповідних Правил Конфіденційності", - йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялося про створення проєкту УПЛ TV.