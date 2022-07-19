Наразі фаворитом на трансляцію матчів називають Setanta

Джерело - Чемпіон.

Фаворитом на показ матчів чемпіонату України з футболу є Setanta Sport.

Про це розповів журналіст Віктор Вацко.

"Фаворитом називають Setanta, але зараз знову активно почали ходити чутки про створення проєкту УПЛ TV. З’явилася інформація, що ніби УАФ прагне залучити для цієї цілі кошти від УЄФА, створивши такий продукт".

Актуально: Три претенденти посперечаються за показ матчів УПЛ

"Вважаю, що подібний проєкт повинен був уже існувати. Було багато консультацій ще в мирний час, до повномасштабного вторгнення. Були зібрання та наради представників клубів, вони активно це обговорювали. Питанню полягало в тому, хто оплатить цей банкет".

Читайте: УПЛ буде мати офіційний м'яч у сезоні 2022/23