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Вацко: Ходять чутки про створення проєкту УПЛ TV

Сьогодні 09:18 446 0
Наразі фаворитом на трансляцію матчів називають Setanta
Вацко: Ходять чутки про створення проєкту УПЛ TV
#Setanta Sports, #Вацко, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Фаворитом на показ матчів чемпіонату України з футболу є Setanta Sport.

Про це розповів журналіст Віктор Вацко.

"Фаворитом називають Setanta, але зараз знову активно почали ходити чутки про створення проєкту УПЛ TV. З’явилася інформація, що ніби УАФ прагне залучити для цієї цілі кошти від УЄФА, створивши такий продукт".

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"Вважаю, що подібний проєкт повинен був уже існувати. Було багато консультацій ще в мирний час, до повномасштабного вторгнення. Були зібрання та наради представників клубів, вони активно це обговорювали. Питанню полягало в тому, хто оплатить цей банкет".

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"Клуби розуміють, що от вони передають свої права на трансляцію УПЛ, вона їх реалізує якомусь бродкастеру, а команди отримують "бабосіки". А тут треба було створювати канал, а "бабосіки" ще й вкладати. Якщо вдасться отримати фінансування від УЄФА, тоді цей варіант може спрацювати. Поки це на рівні чуток, такі історії ходять в кулуарах", - сказав Вацко.

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