Баварія готує масштабну чистку складу

Джерело - isport.ua.
Керівництво Баварії обдумує розвантаження складу та зарплатної відомості після трансферу Маттейса де Лігта.
Про це повідомляє Флоріан Плеттенберг.
Баварія планує позбутися від п'ятьох футболістів. З продажу Марселя Сабіцера, Джошуа Зіркзее, Буни Сарра та Кріса Річардса мюнхенці хочуть отримати приблизно 40-50 млн євро.
Також команду може залишити один центральний захисник. Кандидатами на вихід є Бенжамен Павар та Тангі Ньянзу, ймовірно, саме останній піде з колективу Юліана Нагельсманна, бо Павар може закрити і позицію правого захисника.
Нагадаємо, Баварія витратила найбільше на літні трансфери в Європі.