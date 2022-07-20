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Баварія готує масштабну чистку складу

Вчора 23:54 178 0
Клуб можуть покинути одразу декілька гравців
Баварія готує масштабну чистку складу
#Баварія, #Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1, #Футбольні трансфери

Джерело - isport.ua.

Керівництво Баварії обдумує розвантаження складу та зарплатної відомості після трансферу Маттейса де Лігта.

Про це повідомляє Флоріан Плеттенберг.

Баварія планує позбутися від п'ятьох футболістів. З продажу Марселя Сабіцера, Джошуа Зіркзее, Буни Сарра та Кріса Річардса мюнхенці хочуть отримати приблизно 40-50 млн євро.

Також команду може залишити один центральний захисник. Кандидатами на вихід є Бенжамен Павар та Тангі Ньянзу, ймовірно, саме останній піде з колективу Юліана Нагельсманна, бо Павар може закрити і позицію правого захисника.

Нагадаємо, Баварія витратила найбільше на літні трансфери в Європі.

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