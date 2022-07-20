Баварія готує масштабну чистку складу

Клуб можуть покинути одразу декілька гравців

Керівництво Баварії обдумує розвантаження складу та зарплатної відомості після трансферу Маттейса де Лігта.

Про це повідомляє Флоріан Плеттенберг.

Баварія планує позбутися від п'ятьох футболістів. З продажу Марселя Сабіцера, Джошуа Зіркзее, Буни Сарра та Кріса Річардса мюнхенці хочуть отримати приблизно 40-50 млн євро.

Також команду може залишити один центральний захисник. Кандидатами на вихід є Бенжамен Павар та Тангі Ньянзу, ймовірно, саме останній піде з колективу Юліана Нагельсманна, бо Павар може закрити і позицію правого захисника.

Нагадаємо, Баварія витратила найбільше на літні трансфери в Європі.