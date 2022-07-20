Навряд чи Роналду зіграє ще матч за Манчестер Юнайтед, - журналіст

Джерело - Чемпіон.
Нападник Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду швидше за все покине команду.
Про це розповів журналіст Пірс Морган.
"Я розмовляв з Роналду минулого тижня. Навряд чи він проведе ще бодай матч за МЮ, це дуже малоймовірно. Якщо ваша кар’єра підходить до кінця, а ви все ще хочете вигравати вагомі трофеї, то повинні робити розрахунок".
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"Він відчуває, що структура клубу побудована неправильно. Це не стосується нового тренера тен Гага, Кріштіану дуже поважає його. Думками він вже на іншому етапі. Роналду може опинитися в якомусь зовсім неочікуваному місці", - сказав Морган.
“I’ve had quite a lot of contact with him..”— talkSPORT (@talkSPORT) July 19, 2022
👀 “I think that it’d be highly unlikely that Ronaldo plays another game for #MUFC.” @PiersMorgan thinks Ronaldo could be playing somewhere ‘surprising’ next term. pic.twitter.com/T8FT69Ohv5