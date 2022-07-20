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Навряд чи Роналду зіграє ще матч за Манчестер Юнайтед, - журналіст

Сьогодні 13:03 241 0
Пірс Морган провів розмову з португальцем
Навряд чи Роналду зіграє ще матч за Манчестер Юнайтед, - журналіст
#Манчестер Юнайтед, #Кріштіану Роналду

Джерело - Чемпіон.

Нападник Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду швидше за все покине команду.

Про це розповів журналіст Пірс Морган.

"Я розмовляв з Роналду минулого тижня. Навряд чи він проведе ще бодай матч за МЮ, це дуже малоймовірно. Якщо ваша кар’єра підходить до кінця, а ви все ще хочете вигравати вагомі трофеї, то повинні робити розрахунок".

  Актуально: Роналду не перейде до Атлетіко

"Він відчуває, що структура клубу побудована неправильно. Це не стосується нового тренера тен Гага, Кріштіану дуже поважає його. Думками він вже на іншому етапі. Роналду може опинитися в якомусь зовсім неочікуваному місці", - сказав Морган.

Раніше Челсі відмовився від трансферу Роналду.

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