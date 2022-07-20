Навряд чи Роналду зіграє ще матч за Манчестер Юнайтед, - журналіст

Нападник Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду швидше за все покине команду.

Про це розповів журналіст Пірс Морган.

"Я розмовляв з Роналду минулого тижня. Навряд чи він проведе ще бодай матч за МЮ, це дуже малоймовірно. Якщо ваша кар’єра підходить до кінця, а ви все ще хочете вигравати вагомі трофеї, то повинні робити розрахунок".