Бразильський захисник Шахтаря Додо попрощався з донецьким клубом.

Відповідний пост він написав у Інстаграмі.

"Вдячний за 4 роки, які я прожив у Шахтарі та в Україні. Щасливий за всю побудовану історію, отриману прихильність та повагу. Я буду вічно вдячний за особливі моменти. Я буду вічно пам’ятати клуб і країну у своєму житті. Я виріс як спортсмен та як людина".