Джерело - Чемпіон.
Бразильський захисник Шахтаря Додо попрощався з донецьким клубом.
Відповідний пост він написав у Інстаграмі.
"Вдячний за 4 роки, які я прожив у Шахтарі та в Україні. Щасливий за всю побудовану історію, отриману прихильність та повагу. Я буду вічно вдячний за особливі моменти. Я буду вічно пам’ятати клуб і країну у своєму житті. Я виріс як спортсмен та як людина".
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"Усім, хто брав участь у моєму розвитку, спортсменам, тренерському складу та працівникам, велике спасибі. У мене тільки хороші спогади. Я збережу вас назавжди у своєму серці. Вперед, Шахтар! Вперед Україно!", - написав Додо.
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