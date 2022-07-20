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Додо попрощався з Шахтарем

Сьогодні 12:31 454 0
Бразилець перейде у Фіорентину
Додо попрощався з Шахтарем
#Додо, #Чемпіонат України, УПЛ, #Фіорентина, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Бразильський захисник Шахтаря Додо попрощався з донецьким клубом.

Відповідний пост він написав у Інстаграмі.

"Вдячний за 4 роки, які я прожив у Шахтарі та в Україні. Щасливий за всю побудовану історію, отриману прихильність та повагу. Я буду вічно вдячний за особливі моменти. Я буду вічно пам’ятати клуб і країну у своєму житті. Я виріс як спортсмен та як людина".

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"Усім, хто брав участь у моєму розвитку, спортсменам, тренерському складу та працівникам, велике спасибі. У мене тільки хороші спогади. Я збережу вас назавжди у своєму серці. Вперед, Шахтар! Вперед Україно!", - написав Додо.

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Публикация от D2⚡️ (@dodo98)

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