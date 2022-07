Шахтар домовився з Фіорентиною про трансфер Додо

Шахтар прийшов до згоди з Фіорентиною щодо трансферу захисника Додо.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Гравець підпише з "фіалками" довгостроковий контракт.

Сума трансферу складе 14 млн євро + бонуси.

Додо пройде медобстеження у четвер.

Fiorentina have completed Dodô deal with Shakhtar. Medical tests will take place on Thursday in Italy, Dodô will sign a long-term contract to join Serie A side. 🟣🇧🇷 #transfers



