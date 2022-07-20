Динамо - Фенербахче: де дивитися онлайн матч кваліфікації Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Київське Динамо зіграє вдома проти стамбульського Фенербахче в першому матчі 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів 2022/23.

Гра відбудеться в середу, 20 липня на стадіоні ЛКС імені Владислава Круля. Пряма трансляція онлайн поєдинку - на OTT-сервісі setantasports.com безкоштовно. Також матч транслюватимуть у 13 країнах, які покриває Setanta.

Текстова трансляція на нашому сайті.

Динамо - Фенербахче