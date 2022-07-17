Зозуля: Добрих росіян немає - всі вони покидьки

Український нападник Фуенлабради Роман Зозуля негативно ставиться до росіян.

Про це заявив сам футболіст.

"Кажуть: "Давайте знайдемо десь в Росії "хороших русских". Для мене після всього цього немає добрих росіян. Всі вони причетні. Не хочеться матюкатися, але для мене вони всі покидьки. Є люди, які кажуть: "Та я ж проти війни! То Путін, то не я!". А коли йдуть вибори, вони йдуть на дільниці і ставлять галочку біля того придурка.

Багато хто казав: "Я живу в Іспанії вже 20 чи 30 років, до чого тут я?" Та при тому. Коли йде голосування за президента, то у вас черги в посольствах. І всі голосують за Путіна. А потім кричать, що ми не винні. Вони всі причетні.

Якби наш президент зійшов з глузду і щось таке накоїв, то завтра у нас був би Майдан. Янукович відчув це на собі. Ми б всі вийшли і стояли б до кінця, бо у нас такий характер. У нас є Небесна Сотня. Нас вбивали за нашу свободу, щоб прогнати того покидька туди до них. Ми вмирали і зараз вмираємо за свою незалежність. А у них такого немає: "Что мы сделаем? Мы выйдем, нас повяжут".