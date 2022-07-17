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Зозуля: Добрих росіян немає - всі вони покидьки

Сьогодні 22:40 130 0
Гравець розповів про своє ставлення до росіян
Зозуля: Добрих росіян немає - всі вони покидьки
#Роман Зозуля

Джерело - Tribuna.com.

Український нападник Фуенлабради Роман Зозуля негативно ставиться до росіян.

Про це заявив сам футболіст.

"Кажуть: "Давайте знайдемо десь в Росії "хороших русских". Для мене після всього цього немає добрих росіян. Всі вони причетні. Не хочеться матюкатися, але для мене вони всі покидьки. Є люди, які кажуть: "Та я ж проти війни! То Путін, то не я!". А коли йдуть вибори, вони йдуть на дільниці і ставлять галочку біля того придурка.

Багато хто казав: "Я живу в Іспанії вже 20 чи 30 років, до чого тут я?" Та при тому. Коли йде голосування за президента, то у вас черги в посольствах. І всі голосують за Путіна. А потім кричать, що ми не винні. Вони всі причетні.

Якби наш президент зійшов з глузду і щось таке накоїв, то завтра у нас був би Майдан. Янукович відчув це на собі. Ми б всі вийшли і стояли б до кінця, бо у нас такий характер. У нас є Небесна Сотня. Нас вбивали за нашу свободу, щоб прогнати того покидька туди до них. Ми вмирали і зараз вмираємо за свою незалежність. А у них такого немає: "Что мы сделаем? Мы выйдем, нас повяжут".

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Колишній капітан збірної Росії Ігор Денисов сказав про свою позицію і що йому? Не вбили, не посадили. А у них є відмазка, що посадять. Ти скажи спочатку. Ну обісрані, немає чого казати.

Ми зовсім різні народи. Кажуть, що ми браття, але ми ніколи не були ними. У нас різний менталітет. Так, у нас половина країни розмовляла російською мовою, але зараз всі ми переходимо на українську. Вони з 2014 року кричали, що "ущемляют русский язык". Та я говорив російською, і ніхто нас не утискав - ніколи в житті. Якщо вже Євген Селезньов перейшов на українську, то, значить, блін, вже має бути соромно всім, хто говорить російською.

А я їх ніколи не пробачу. Буду виховувати дітей так, щоб вони знали і теж їх не пробачали - навіть коли мене не буде. Буду робити так, щоб мої діти і їх діти і всі покоління Зозуль проклинали ту Російську Федерацію", - сказав Зозуля.

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