Кривбас завершив другий літній збір

Команда йде на кількаденний відпочинок

Джерело - fckryvbas.

Кривбас завершив другий літній навчально-тренувальний збір.

Про це повдіомляє пресслужба криворізького клубу.

Після недільного спарингу проти Інгульця футболісти Кривбасу провели по одному тренуванню на день: ранкові заняття у тренажерному залі (понеділок та вівторок).

На другому зборі, який тривав 14 днів з 6 по 19 липня, червоно-білі провели два контрольні матчі: Олександрія - 1:1, Інгулець - 0:1.

Команда відпочине кілька днів, після чого відправиться на третій збір на Заході України.

Раніше Кривбас підписав хавбека київського Динамо.